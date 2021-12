Approvato il progetto per il parco di Palau.

Un nuovo volto al parco di Palau. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità si darà il via alla riqualificazione dell’area verde di via del Faro.

Il polmone verde, noto come Tartafone, a causa della presenza di tafoni, ovvero rocce tipiche del territorio, a forma di tartaruga, sarà valorizzato con alcuni interventi che prevedono il rifacimento del sentiero e la dotazione di illuminazione con faretti sull’asfalto e arredi urbani come panchine, cestini e staccionate, tutte realizzate in legno. Per i lavori il Comune ha previsto una spesa di 70 mila euro.