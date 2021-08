La pubblicità di un locale di Palau a Milano e a Roma.

I cartelli del noto ristorante di Palau CuCumiao finiscono a Milano in piazza Duomo. L’idea del proprietario Fabrizio Bellomo, è quella di pubblicizzare il suo locale fuori dalla Sardegna, in zone molto visitate della città.

“Seppur non avendo bisogno di reclamizzarlo – spiega Bellomo – abbiamo voluto essere presenti nelle zone, che secondo le statistiche Istat, hanno il maggior numero di turisti che si recano in Sardegna. Abbiamo, così, volutamente, inserito la scritta “Palau Sardegna” anziché ristorante o altro per dire Ciao Milano, Palau c’è la Gallura c’è, W la Sardegna!”. I cartelloni verranno affissi anche a Roma.

