Stop agli accompagnatori in sala parto all’ospedale di Olbia. Anche con il Green Pass

Protestano i futuri genitori.

All’ospedale di Olbia stop agli accompagnatori delle future mamme in Sala parto, anche con Green Pass.

Una disposizione dell’ospedale che ha fatto infuriare molti genitori. I papà che non potranno assistere alla nascita del proprio figlio, ma anche le mamme, costrette a rimanere sole nel momento più delicato della loro vita.

La decisione nel reparto di Ginecologia e Ostetricia è stata presa a “causa del progressivo aumento dei contagi” si può leggere nell’avviso che proibisce “l’ingresso in reparto a parenti o accompagnatori, anche se provvisti di Green Pass”.

Una decisione che scontenta molti futuri genitori. “Ora privano i padri di dare sostegno psicologico e fisico alle madri – racconta una donna – dato che siamo costrette a camminare da sole con la valigia dall’ingresso del pronto soccorso al blocco parto con le gambe che non ci reggono durante le contrazioni. Quando ho chiesto il motivo per questo diritto violato mi è stato risposto che i tamponi non sono attendibili. Per 9 mesi ci hanno sensibilizzato sull‘importanza di avere il partner accanto per sostenerci dicendoci che sarebbe potuto entrare in quanto un estensione di noi come una gamba o un braccio. Perché sempre a contatto stretto con noi ed ora ci negano anche questo senza darci una spiegazione plausibile“.

