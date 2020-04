Il sindaco di Palau sulla polemica dei parcheggi.

Nessun obbligo ad acquistare il bollino. I residenti possono scegliere di non usufruire del servizio, alias dei parcheggi a pagamento. Il sindaco di Palau Franco Manna torna sulla deliberare del 27 marzo, riguardante le tariffe dedicate ai residenti per lo stazionamento delle auto, e sulle polemiche da essa scaturite, essendo arrivata proprio nel pieno della crisi del coronavirus.

La delibera prevede tariffe che vanno dai 80 euro annui ai 45 semestrali. Il sindaco chiarisce che l’operazione “non è una tassa e non comporta nessuna obbligatorietà” nell’acquisto del bollino per usufruire del servizio. Inoltre, spiega che “l’adozione è stata fatta per rimodulare il sistema della viabilità urbana ed extraurbana, nonché per ottimizzare le entrate, che andranno poi a copertura di uscite appaltate.

