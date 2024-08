Lezioni di turismo responsabile sulla spiaggia di Talmone a Palau

A Talmone l’iniziativa sul turismo responsabile

Giornata di sensibilizzazione sul turismo responsabile organizzata in spiaggia a Palau dagli “Amici di Talmone”.

“Esiste una risposta al turismo irresponsabile e incurante dell’ambiente. È quanto hanno sperimentato oggi volontari e turisti durante l’incontro organizzato a Palau dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” dal titolo “Conversando d’ambiente”. Obiettivo dell’iniziativa, che si è svolta sulla spiaggia di Talmone ricolma di turisti, è stato quello di sensibilizzare i fruitori dell’arenile a una presenza turistica attenta all’ambiente e alla tutela degli habitat marino e costiero, soprattutto in aree a forte fragilità ambientale”.

I temi trattati

“Tanti sono stati i temi trattati, come la protezione della Posidonia, il rispetto della zona destinata alla balneazione, i pericoli derivanti da plastica, microplastica e rifiuti da fumo, l’importanza del sistema dunale. Le esperte i volontari del Comitato, con l’ausilio di materiale illustrativo, fra cui alcune schede gentilmente offerte dall’Associazione di guide ambientali Passu Malu, hanno anche messo l’accento sulla protezione della fauna locale, sul rispetto di sabbia, ciottoli, conchiglie e rocce, sul corretto ancoraggio di barche e gommoni”.

“È stata una grande festa dell’ambiente, sottolinea Marilisa Modena del Comitato Amici di Talmone -. Stimolante soprattutto vedere come tanti turisti dimostrano una forte sensibilità ambientale. Il lavoro è lungo, ma l’unica strada percorribile per prevenire comportamenti impropri e danni ambientali è quella della sensibilizzazione e del paziente lavoro di divulgazione ambientale”. La giornata è stata accompagnata da un’intensa opera di pulizia dell’arenile da plastica e rifiuti da fumo, a cui hanno partecipato anche volontari di altre associazioni.

Molti i turisti che si sono rimboccati le maniche e con l’ausilio di pinze fornite dagli “Amici” hanno contribuito alla raccolta per una spiaggia libera da rifiuti. “Sono iniziative che fanno bene all’ambiente e alla natura, commenta Gianpiero Carcangiu, referente PlasticFree di La Maddalena, che ha partecipato all’incontro. Giornate come questa risvegliano il senso civico e il desiderio per ognuno di noi di prendersi cura, nel quotidiano, del nostro meraviglioso patrimonio naturale”.

