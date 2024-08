Un uomo arrestato a Olbia con un fucile, munizioni e marijuana

La polizia ha arrestato un uomo a Olbia che in casa aveva un fucile con matricola abrasa, munizioni e piante di marijuana. Un passante ha avvisato la polizia dopo aver sentito degli spari provenire da una casa nella periferia di Olbia. Quando gli agenti si sono presentati hanno scoperto che si trattava di una loro vecchia conoscenza e hanno perquisito l’immobile.

In un pollaio hanno trovato il fucile calibro 12 con matricola abrasa. Vicino c’era anche un contenitore con le relative munizioni. Nel giardino della casa c’erano anche piantine di marijuana ed è scattato il sequestro. Ora ci saranno gli esami sull’arma per vedere chi l’ha utilizzata e in quali circostanze. Nel frattempo l’uomo è stato trasportato nel carcere tempiese di Nuchis.

