Sono presenti in piazza Due Palme.

A Palau sono state installate le prime toilette automatiche. Il servizio, a pagamento con monete o carte contactless, incrementa la disponibilità di bagni, ora anche fissi, rispetto a quelli chimici, installati temporaneamente nella stagione estiva,

E’ ora coperta un’area più ampia del territorio comunale e per l’intero arco dell’anno, migliorando ulteriormente le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente.

Completamente automatiche ed integrate nel paesaggio, sono realizzate in acciaio specchiato, sono installate in piazza due Palme, nel parcheggio multipiano, in via Razzoli, nell’area di Palau Vecchio e della Sciumara, nel porto turistico.

