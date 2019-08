Il trenino verde della tratta Tempio-Palau.

È ufficiale. Il trenino verde potrà finalmente riprendere le sue corse. Un’ottima notizia che premia un servizio turistico che permette di godere di paesaggi e luoghi avvolti da una cornice storica di grande fascino.

Uno via libera che restituisce nuova boccata d’aria anche alle imprese commerciali gravitanti attorno al percorso ferroviario tracciato e che tocca anche la Gallura.

“Da gallurese, prima ancora che politico, accolgo la notizia con immensa gioia – afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni -. Avere la possibilità di percorrere la tratta storica Tempio Pausania-Palau è, infatti, un’occasione imperdibile per far conoscere ai turisti scorci dell’isola, forse, meno noti ma certamente altrettanti meritevoli”.

Un esempio? “Penso alle integrazioni tra percorso ferroviario ed escursioni sul Lago del Liscia, ai siti archeologici toccati dalle varie tappe, alla scoperta della cittadina di Tempio Pausania stessa”

