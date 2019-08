La rissa fuori dalla discoteca di Budoni.

Gli inquirenti non si sbilanciano. Ma il video che ha fatto il giro di cellulare in cellulare, in questi giorni, che immortala un combattimento a mani nude all’esterno della nota discoteca Pata Pata di Agrustos, comune di Budoni, non poteva restare senza un approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Nel video si vedono due fronteggiarsi all’esterno del locale, con tutt’intorno con un assembramento di persone che guardavano tra il sorpreso e lo sbigottito. Ad un certo punto uno dei due rivali cade per terra. Non si rialza più. Pare svenuto. Tanto che gli amici devono portarlo di peso all’auto.

Un episodio di pura violenza a cui per gli inquirenti era impossibile non dare seguito. I carabinieri della stazione di Budoni sono impegnati da alcuni giorni per identificare le persone coinvolte. E alcune sarebbero già state riconosciute, sebbene nessuno si sbilanci sullo stato delle indagini.

È ancora presto per capire quali rilevanze penali possa avere questa vicenda e verso chi. Ma, nel frattempo, il video continua a diffondersi di cellulare in cellulare, arrivando anche alla ribalta nazionale. E le sue immagine cruente hanno scaturito in rete più di qualche commento sprezzante.

(Visited 1.890 times, 1.923 visits today)