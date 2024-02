In attesa dei dati definitivi, il nuovo Consiglio regionale con gli eletti in Gallura

La mappa del nuovo Consiglio regionale dovrebbe prevedere 36 esponenti della maggioranza e 24 dell’opposizione, tra loro gli eletti in Gallura. C’è da aspettare l’esito finale del conteggio per distribuire in modo definitivo i seggi con l’assegnazione dei resti. C’è ancora qualche seggio in bilico, ma questa è la mappa del Consiglio che dovrebbe delinearsi. In neretto i consiglieri eletti in Gallura.

I 36 del centrosinistra

Partito Democratico (11):

Piero Comandini, Valter Piscedda, Camilla Soru, Antonio Solinas, Roberto Deriu, Carla Fundoni, Antonio Spano, Salvatore Corrias, Giuseppe Meloni, Alessandro Pilurzu, Gigi Piano.

Movimento 5 Stelle (7):

Alessandra Todde, Michele Ciusa, Gianluca Mandas, Roberto Li Gioi (o Vincenzo Bifulco), Alessandro Solinas, Lara Serra, Desirè Manca.

Progressisti (3):

Francesco Agus, Gian Franco Satta, Ivan Pintus.

Alleanza Verdi Sardegna (4):

Maria Laura Orrù, Antonio Piu, Diego Loi, Giuseppe Dessena.

Sinistra Futura (3):

Paola Casula (o Andrea Dettori), Giuseppino Canu, Luca Pizzuto.

Uniti per Todde (3):

Giuseppe Frau, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco.

Socialisti (2):

Lorenzo Cozzolino, Martino Davide Canu.

Orizzonte comune (3):

Sandro Porcu, Franco Cuccureddu, Salvatore Cau.

I 24 dell’opposizione

Fratelli d’Italia (8):

Paolo Truzzu, Fausto Piga, Corrado Meloni, Antonello Floris, Franca Masala, Cristina Usai, Emanuele Cera, Gigi Rubiu.

Riformatori (3):

Umberto Ticca (o Gabriella Mameli), Aldo Salaris, Giuseppe Fasolino.

Forza Italia (3):

Ivan Piras, Angelo Cocciu, Giuseppe Talanas.

Sardegna al centro 20Venti (3):

Stefano Tunis, Alberto Urpi, Antonello Peru.

Psd’Az (3):

Gianni Chessa, Piero Maieli, Alfonso Marras.

Lega (2):

Alessandro Sorgia, Pierluigi Saiu.

Alleanza Sardegna – Partito liberale italiano (2):

Stefano Schirru, Franco Mula.

Udc (1):

Alice Aroni.

