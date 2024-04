A Tempio la corsa primaverile dei carretti

Torna la corsa dei carretti a Tempio, ma cambia la stagione: “Arriva la prima Soapbox race spring edition”, annunciano. “Recuperiamo le discese rimandate in una nuova location e con un programma tutto nuovo – si legge nella pagina Facebook -. Il 13 Aprile 2024 si inizia presto in Largo de Gasperi, con una mattinata all’insegna dei bambini“. Saranno loro a concorrere a bordo dei vecchi carruleddi. Le discese erano in programma per Carnevale ma c’è stato il rinvio che diventa l’occasione per un evento primaverile.

“Dal primo pomeriggio iniziano le discese dei carretti più pazzi che mai, per la prima volta, in viale San Lorenzo -. Un parco chiuso dove ammirare i carruleddi, 2 discese pazze, una giuria che voterà per puro divertimento. Iscrizioni aperte fino alle 16:00 del 12 Aprile 2024. Per info, regolamento ed iscrizioni non esitate a contattarci sulle nostre pagine social”.

