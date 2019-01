L’agenzia Affitta Presto ha aperto a Olbia.

Quando si possiede una seconda abitazione di cui non si ha strettamente bisogno si pensa spesso se convenga metterla a reddito o tenerla, invece, sfitta. La paura di ritrovarsi con inquilini poco affidabili o di aver difficoltà ad incassare il canone di locazione fa molto spesso desistere dall’intento. La differenza sta, in realtà, nell’affidarsi o meno a dei professionisti qualificati nel settore delle locazioni.

Che è proprio quello che differenzia una realtà come Affitta Presto, che si trova a Olbia in viale Aldo Moro 296 ed è gestita dall’agente immobiliare Francesca Cossu. La tutela dell’immobile inizia, infatti, dalla serietà di chi ci abita. Per questo l’agenzia Affitta Presto di Olbia dedica gran parte delle energie ad un’accurata selezione dei possibili inquilini, ricercando in ogni persona le caratteristiche che coincidono con quelle richieste dal proprietario. Il loro motto è prevenire è meglio che curare.

Come? Attraverso colloqui approfonditi e controlli scrupolosi della documentazione, per garantire al proprietario affidabilità e sicurezza dei pagamenti, criteri base da cui partire per trovare l’inquilino ideale. Inoltre, l’agenzia Affitta Presto di Olbia mette a disposizione un team di esperti per chiarire questioni contrattuali, legali e fiscali. Grazie ad una preparazione tecnica mirata e ad un aggiornamento continuo, gli agenti Affitta Presto sanno consigliare in ogni situazione la giusta tipologia di contratto.

Ultimo, ma non meno importante, i professionisti Affitta Presto stimano il valore dell’immobile cercando il giusto bilanciamento tra le richieste del mercato e il valore affettivo attribuitogli dal proprietario. E attraverso una vasta gamma di canali promuovono l’immobile e lo mettono in affitto nel più breve tempo possibile.

