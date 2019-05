Cos’è la cannabis light e quali sono le sue proprietà.

Il Canapaio apre a Olbia, in via Poletti, 1, nel febbrio 2018 con il preciso obiettivo di commercializzare ed essere parte del nuovo settore della cannabis light.

Ma partiamo dall’inizio. In Italia è completamente legale il cbd, che a differenza del thc non è psicoattivo, ma estremamente curativo e rilassante.

Le infiorescenze che si vendono in italia non si possono considerare droghe, avendo un thc massimo consentito di 0,6, mentre infiorescenze normali con thc arrivano anche al 25%.

Il cbd è la parte curativa anti infiammatoria e che va a rilassare nervatura e muscolatura. È usato moltissimo anche per aiutare a dormire.

Il Canapaio di Olbia offre una consulenza non di tipo medico, ma piu esplicativa. Cerca di far conoscere il mondo della canapa light, che è uno dei pochi settori in crescita in Italia, con circa 13.000 persone addette, e che, va ribadito, è totalmente legale.

Da Il Canapaio si possono trovare in varie concentrazioni di olio al cbd, cristalli e le famose tisane, che oltre ad essere buone, con le molte varianti dai frutti di bosco, all’arancia fino alla cannella, fanno anche bene.

Il Canapaio seleziona personalmente anche tutte le infiorescenze che, pur essendo ancora un prodotto da collezione, sentirne i profumi e la compattezza del fiore rende l’idea dell’attenzione nel cercare solo prodotti della massima qualita.

(Visited 154 times, 154 visits today)