I servizi di Centro Aste di Olbia.

Negli ultimi anni il settore delle aste giudiziarie è diventato un’opportunità per molti anche a Olbia e in Gallura. Comprare all’asta vuol dire poter acquistare immobili, come case, appartamenti, capannoni, ma anche auto, barche, gioielli e oggetti di antiquariato, a prezzi generalmente più convenienti rispetto a quelli che si possono trovare sul mercato.

È completamente legale, basti pensare che le aste sono regolate dal tribunale, e non presenta rischi. A patto di essere seguiti da dei professionisti. Centro Aste di Olbia è il punto di riferimento per partecipare alle aste giudiziarie, offrendo tutta l’assistenza che occorre dalla fase della ricerca a fin dopo la conclusione dell’acquisto.

La consulenza di Centro Aste di Olbia serve proprio per permettere a chiunque, anche senza nessuna esperienza nel settore, di approfittare degli affari che si possono fare con la compravendita dei lotti messi in vendita, dagli immobili alle auto, dalle barche ai gioielli, dall’antiquariato all’abbigliamento.

Come funziona nel concreto? Centro Aste ricerca ed individua le aste giudiziarie rispondenti agli interessi del cliente. Predispone con attenzione tutta la documentazione necessaria per accedere all’asta e partecipa all’asta in esclusiva in nome e per conto del cliente.

Centro Aste provvede all’aggiudicazione definitiva, a ritirare il verbale di vendita (decreto di aggiudicazione) e al pagamento del bene. Consegna il bene al cliente e nel caso si tratti di beni mobili anche direttamente a domicilio.

Centro Aste si occupa anche dello svolgimento di tutte le pratiche burocratiche e degli adempimenti necessari. Che sia una pratica di esportazione piuttosto che una progettazione d’interni, lo staff di tecnici di Centro Aste è in grado di soddisfare ogni richiesta del cliente o risolvere qualsiasi problematica dovesse insorgere dopo l’acquisto all’asta.

