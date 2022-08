La formula vincente del country club di Olbia.

Il country club di Olbia Su Entu si rinnova con un nuovo menù, accessibile a tutti, senza perdere il tocco della qualità e genuinità ed è un successo. Questo grazie all’idea di Salvatore Spinosa, olbiese con esperienza decennale come Food&beverage Manager, sviluppata e resa possibile insieme allo staff e alla proprietà.

“L’obiettivo era non avere una clientela di nicchia – spiega – così ho voluto ragionare su un menù economicamente accessibile a tutti. Nel nostro ristorante ora proponiamo una cucina mediterranea, prevalentemente sarda. Ci siamo resi conto che in questo modo sta funzionando bene, perché abbiamo fidelizzato i clienti, che stanno tornando 3 volte alla settimana. Inoltre, il turista che viene a Olbia non cerca il gourmet, ma i piatti tradizionali sardi”.

Vaste sono le opzioni offerte dal menù alla carta, che offre una grande scelta di piatti a base di carne e di pesce. Tra gli antipasti le “cozze in guazzetto con pomodorini e crostone alla salsa verde”, “battuta di manzo e condimenti alla mediterranea”. Cucina mediterranea e sarda anche per i primi, come “culurgiones con sugo dei nostri pomodorini, basilico e fiore sardo”, “fregola sarda, gambero rosso di Mazara e fungo porcino”, fino ai secondi piatti di pesce e carne. Tra i dolci anche il dolce isolano più amato, la Seadas.

Su Entu, inoltre, durante il fine settimana propone sempre dei fuori menù, sempre di ispirazione mediterranea. Il country club è adatto a tutti gli eventi, anche per le cerimonie, cene e pranzi aziendali o giornate tra amici o in famiglia.

Il country club è accessibile a tutti.

Grande successo anche per l’area bambini, un parco giochi colorato adiacente all’area piscina, anche questa una formula vincente di Su Entu. La location, infatti, dispone di due piscine accessibili a tutti dal lunedì al venerdì (ovvero senza bisogno di prenotare). Questo perché non si tratta di un club, come verrebbe da pensare. A bordo piscina è possibile anche bere il proprio drink preferito. “Sabato e domenica invece abbiamo deciso di rendere prenotabile la postazione con sdraio e lettini, dalle 10 alle 19 – dice -. Non è previsto alcun tesseramento per accedere alla struttura”.