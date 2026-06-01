Santa Teresa, apre la gelateria ”Porta dei Venti”: la sfida di due chef pasticceri

La gelateria Porta dei Venti apre a Santa Teresa Gallura.

Ci sono progetti che nascono da un sogno coltivato con passione. La gelateria Porta dei Venti nasce a Santa Teresa Gallura dal sogno di due amici e colleghi. Stefano e Alessio si conoscono da tempo. Entrambi chef pasticceri, entrambi con alle spalle anni di esperienza nei grandi resort e negli hotel di lusso. Una vita professionale fatta di sacrifici, stagioni intense e continua ricerca della qualità. Poi, a un certo punto, è arrivata la voglia di costruire qualcosa di proprio.

Come nasce l’idea.

Stefano vive da anni a Santa Teresa Gallura e da tempo guardava con affetto quel piccolo locale affacciato sul mare. Un luogo che lo aveva conquistato fin dal primo momento e che, col passare degli anni, è diventato un sogno sempre più concreto. Quando ne ha parlato ad Alessio, arrivato dalla Lombardia come lui, quel sogno è diventato un progetto condiviso. Così, ad aprile 2026, è nata La Porta dei Venti.

Il nome non è casuale. Deriva proprio dalla caratteristica porta che si trova davanti al locale e che ha ispirato anche il logo della gelateria. Un simbolo che oggi rappresenta l’ingresso in una nuova avventura professionale e personale. Fin dall’inizio la scelta è stata chiara: realizzare un gelato davvero artigianale. Niente semilavorati, nessuna scorciatoia. Solo latte fresco, panna fresca, frutta di stagione e una costante ricerca delle migliori materie prime. Dalla ricotta locale acquistata al mercato di Santa Teresa ai limoni raccolti nel territorio, ogni ingrediente viene scelto con attenzione per garantire qualità e autenticità. Ma l’esperienza maturata in tanti anni di pasticceria va oltre il gelato. Nel piccolo laboratorio prendono forma anche monoporzioni, torte su prenotazione e gusti originali che reinterpretano grandi classici della tradizione dolciaria: dalla Sacher alla cheesecake, fino a creazioni che cambiano seguendo le stagioni e l’ispirazione del momento.

Il gelato artigianale.

Dietro questo progetto, però, non ci sono soltanto Stefano e Alessio. C’è anche Suri, moglie di Stefano, che ogni giorno contribuisce a rendere speciale l’identità della gelateria. Sono sue le immagini dipinte a mano che raccontano i gusti del giorno. Disegni realizzati uno ad uno, con cura e creatività, che sostituiscono i classici cartellini stampati e trasmettono immediatamente quel senso di autenticità che i due soci vogliono comunicare. Un dettaglio che i clienti notano e apprezzano, perché racconta perfettamente lo spirito del locale: artigianale, familiare e fatto con il cuore. A poco più di un mese dall’apertura, la soddisfazione più grande arriva proprio dalle persone che ogni giorno entrano nella gelateria, assaggiano il prodotto e tornano. Per Stefano e Alessio è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

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