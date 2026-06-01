Al via il nuovo capolinea dei bus Arst nella nuova stazione di Olbia

Oggi il capolinea dei bus Arst è stato spostato nella stazione nuova di Olbia.

Dopo anni di disagi, da oggi primo giugno il capolinea degli autobus extraurbani ARST ha ufficialmente lasciato Corso Vittorio Veneto per trasferirsi nel piazzale della stazione ferroviaria Olbia Terranova. Una novità attesa da tempo che, già nelle prime ore della mattinata, ha modificato sensibilmente la viabilità e l’aspetto di una delle zone più trafficate della città.

Il trasferimento.

Il trasferimento, annunciato dall’amministrazione comunale e reso possibile grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato, completa un progetto avviato circa due anni fa e finalizzato alla creazione di un moderno nodo di interscambio tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma.

Per chi frequenta quotidianamente Corso Vittorio Veneto, il cambiamento è apparso immediatamente evidente. L’area che fino a ieri ospitava svariati autobus in fila indiana e decine di passeggeri in attesa delle coincidenze si è presentata insolitamente tranquilla. Nessuna lunga colonna di mezzi parcheggiati, nessun affollamento sui marciapiedi e una circolazione decisamente più fluida lungo il tratto finale della strada, in prossimità del passaggio a livello.

Le criticità del vecchio capolinea.

Negli anni il vecchio capolinea aveva generato numerose criticità. I passeggeri, spesso carichi di valigie e bagagli, erano costretti ad aggirare i mezzi a volte invadendo la corsia opposta per raggiungere le stive degli autobus. Una situazione che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e durante la stagione estiva, rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza.

Non meno problematico era l’impatto sulla viabilità. La presenza contemporanea di numerosi autobus extraurbani, particolarmente nelle fasce orarie legate agli spostamenti degli studenti pendolari, provocava rallentamenti e lunghe code di automobili. Gli automobilisti erano spesso costretti ad attendere il proprio turno poiché lo stazionamento degli autobus riduceva la strada a una sola corsia disponibile.

Confusione a Olbia.

La prima giornata di attività nel nuovo hub non è stata però priva di qualche momento di confusione. Diverse persone, soprattutto utenti stranieri abituali delle linee ARST, si sono recate come di consueto in Corso Vittorio Veneto, attendendo inutilmente l’arrivo degli autobus. Solo successivamente, grazie ai cartelli informativi installati nell’area, hanno scoperto il trasferimento del capolinea alla stazione ferroviaria.

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Nel nuovo piazzale di Olbia Terranova è invece entrato in funzione il percorso dedicato agli autobus, con corsie riservate e apposita segnaletica. L’obiettivo è quello di agevolare gli spostamenti di pendolari, studenti e turisti in vista dell’intensa stagione estiva.

Per la prima volta dopo molti anni, il quadrivio tra Corso Vittorio Veneto, via D’Annunzio, via Roma e Corso Umberto si è così risvegliato senza il consueto traffico legato al capolinea extraurbano. Un cambiamento che segna una piccola rivoluzione nella mobilità cittadina e che nelle prossime settimane permetterà di valutare concretamente gli effetti del nuovo assetto viario e logistico.

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