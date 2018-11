Vendere casa velocemente a Olbia con l’Home Staging

Il nuovo servizio di home staging arrivato a Olbia.

Dall’America a Olbia. Si chiama Home Staging ed è la tecnica più veloce e semplice per vendere casa. La figura che ha fatto di questa capacità una professionale è quella dell’Home Stager ed è in grado di cambiare volto a un’abitazione per farla spiccare tra mille annunci in un mercato immobiliare ancora piuttosto fermo. Dall’America, questa ricercatissima figura è arrivata anche a Olbia, con la professionalità di Ylenia Fotzi, 34 anni, ormai richiestissima non solo a Olbia, ma in tutta la Gallura fino a Sassari. “Ho sempre avuto il pallino per le case e per l’arredamento. Per questo motivo 10 anni fa avevo deciso di intraprendere la carriera di agente immobiliare.

Nel corso degli anni percepivo sempre di più l’esigenza di offrire un servizio migliore e alternativo. Ed ecco che una sera mentre guardavo la Tv, saltellando da un canale all’altro, mi sono soffermata a guardare un programma americano: mostravano una casa in vendita datata, spoglia e poco arredata. Subito dopo una casa bellissima, con un grande soggiorno, cuscini, tende, tappeti, piante, fiori, luce Tra me e me mi sono detta: che soddisfazione fare visitare una casa così. Ma guardando con più attenzione mi sono accorta che era la stessa casa che avevano inquadrato qualche secondo prima ed era stata preparata con l’Home Staging”, racconta Ylenia.

Da allora il suo lavoro consiste nel “mettere in scena” le case vuote o arredate per attirare i potenziali compratori, progettando solo interventi temporanei con piccoli complementi di arredo. “Due anni fa ho frequentato l’Home Staging School di Milano e sono entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers. Poi ho cominciato con i primi allestimenti: i risultati sono presto arrivati, tutte le case che ho allestito sono state vendute dai proprietari nella media di 60 giorni”, prosegue Ylenia. I costi del servizio sono relativamente bassi, si parte da poche centinaia di euro per case già arredate e superano i mille solo in caso di metrature molto ampie; la tempistica si aggira da una a due settimane, l’investimento è presto ripagato se si pensa che un immobile “fermo” sul mercato continua a generare costi.

“Si inizia con il sopralluogo per stilare il preventivo, – ci spiega Ylenia – poi si passa all’allestimento che viene prodotto con materiali accuratamente scelti dal mio magazzino e nella fase finale realizzo il servizio fotografico professionale, fondamentale per la pubblicazione sul web”. L’HomeStaging è uno strumento valido ed efficace. Come cita una celebre frase presa dai proverbi comuni: “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione”.

