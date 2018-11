Guido Carboni è il nuovo allenatore dell’Olbia Calcio

La conferma ufficiale.

La società Olbia Calcio rende noto che Guido Carboni è il nuovo allenatore dell’Olbia. Il tecnico ha firmato con il club un contratto valido sino al 30 giugno 2019.

Nato ad Arezzo il 27 gennaio 1963, Carboni ha alle proprie spalle un’esperienza ventennale da allenatore. Agli inizi della sua carriera, che lo vide esordire alla guida dell’Aglianese nella stagione 1998/99, risalgono le due esperienze in sella alla panchina dell’Olbia datate 1999/2000 (in Serie D) e 2002/2003 (in Serie C2). In entrambe le circostanze, la squadra conquistò la salvezza al termine del campionato.

Nelle stagioni seguenti il mister toscano ha guidato Genoa e Pisa nel tempo intercorso tra le due annate in Sardegna e successivamente Viterbese, Bari, Crotone, Avellino, Rimini, Frosinone, Empoli, Benevento, Siena e Juve Stabia. Complessivamente Carboni ha collezionato nella sua carriera oltre 400 partite da allenatore tra Serie B, Serie C e Serie D.

