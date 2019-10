Anche il gallurese tra le lingue disponibili.

Sono ufficialmente partite le attività didattiche del Centro Linguistico A.P.A. di Olbia: al completo i corsi di inglese serali, mentre restano diversi posti disponibili per il corso intensivo della mattina (da lunedì 14 ottobre) e pochissimi ancora per quello pomeridiano (che partirà lunedì 14 per il livello intermedio e martedì 15 per il base).

Sono invece ancora aperte le iscrizioni per i corsi di russo base, gallurese base ed ebraico base, le cui attività sono appena partite. Si attendono inoltre maggiori interessati per attivare dai primi di novembre i corsi semintensivi in piccoli gruppi (5-6 studenti, 2/3 volte alla settimana, base e intermedio) di francese, spagnolo e tedesco.

Ulteriore novità, appena definita: a partire da novembre, ogni sabato, dalle 15 alle 17, si terranno degli incontri per un laboratorio annuale di lingua araba (livello base, da novembre a maggio), in cui sarà possibile apprendere alfabeto, pronuncia, conversazione di base, profilo storico-linguistico (lingua standard vs. dialetto) ed elementi di arabo levantino (macro-varietà libano-palestinese, siriana, giordana).

Il Centro Linguistico A.P.A. riceve su appuntamento contattando anche su whatsapp il numero: 347 7251450.

