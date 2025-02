Pubblica assistenza Cmgs, il trasporto dei pazienti é 24 ore su 24

Il servizio ambulanza h24 a Olbia e a Sassari.

A Olbia e Sassari è arrivato un nuovo servizio ambulanza, assistenze alle manifestazioni private e pubbliche, dimissioni ospedaliere, con un taxi sanitario che effettua trasporti privati con personale qualificato. L’associazione ”Pubblica Assistenza CMGS”, fondata da Andrea Pilo, è nata per la necessità di un servizio che manca a Olbia, città in cui è difficile trovare ambulanze che effettuano trasporti sanitari a tutte le ore del giorno e della notte servizi H24.

Il servizio si estende per trasporti sanitari in tutta la Sardegna e Italia e sono tanti quelli dalle ambulanze private di Pubblica Assistenza CMGS. Si va dai servizi programmabili e differibili; trasporti in ambulanza in Sardegna e in Italia; trasporti per visite mediche, terapie e medicazioni; dimissioni verso il proprio domicilio; fino ai trasferimenti in ospedale da altri istituti di cura o case di riposo.

Personale qualificato.

A bordo delle ambulanze è presente personale qualificato BLS-D (Basic Life Support- Early Defibrillation) e PTC ( Prehospital Trauma Care). Il primo è un supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. La seconda qualifica si prefigge quale obiettivo la corretta gestione del paziente politraumatizzato.

A chi è rivolto.

Il servizio di trasporto con le ambulanze si rivolge a pazienti anziane, disabili e a persone con problemi di deambulazione, che hanno necessità di spostarsi per accertamenti diagnostici, per svolgere esami medici, per le dimissioni ospedaliere o il trasferimento ad altre strutture sanitarie e che hanno necessità di mezzi idonei al loro trasporto.

Il trasporto sanitario viene utilizzato per accompagnare anche pazienti in grado di deambulare e che non necessitano di un’assistenza particolare: per esempio in caso di rimpatrio sanitario oppure per visite mediche che richiedono viaggi a lunga percorrenza. Si tratta di pazienti che necessitano di essere accompagnati perché non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente.

Il trasporto può essere richiesto anche in caso di rimpatrio sanitario di pazienti che non necessitano di un’assistenza specifica; in caso di trasferimenti da un ospedale all’altro di pazienti deambulanti e in buone condizioni di salute. Inoltre, può essere necessario per svolgere visite mediche o esami distanti dal proprio luogo di residenza.

A bordo delle ambulanze private.

Le ambulanze hanno un ampio spazio, con impianto climatizzato e apparecchiature moderne ed avanzate. Al loro interno c’è una barella autocaricante con materasso confortevole. I pazienti ricevono assistenza professionale ed adeguata alle proprie necessità.

Per contatti il servizio Pubblica Assistenza CMGS è disponibile H24 al numero 351 538 4634.