Olbia in lutto per la scomparsa di Gabriele Dessì, aveva 53 anni

Dolore a Olbia per la scomparsa di Gabriele Dessì.

C’è profondo dolore ad Olbia per la perdita di Gabriele Dessì, scomparso nelle scorse ore all’età di 53 anni. Dipendente della DeVizia, dove si occupava della raccolta porta a porta e della gestione dei rifiuti, Gabriele era una figura di grande dedizione e impegno, apprezzato da tutti per la sua serietà e passione nel lavoro. L’uomo era in attesa di un trapianto per vincere un brutto male, che purtroppo lo ha portato via. La sua scomparsa ha scosso profondamente non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche l’intera città.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono stati la compagna Claudia, il figlio Francesco, la madre Anna, il padre Sergio, il fratello Antonio, le sorelle Morena e Alessandra, lo zio Renzo, il cognato Sergio, la comare Daniela, la figlioccia Gioia, oltre agli zii, ai cugini e ai numerosi parenti che lo piangono. La notizia della sua morte ha scosso profondamente Olbia, che ora si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Il funerale di Gabriele Dessì si terrà domenica 6 aprile alle ore 17, nella basilica di San Simplicio, ad Olbia, con partenza dalla struttura ospedaliera Giovanni Paolo II. Un ultimo saluto che permetterà ai suoi cari di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, cercando di lenire, seppur in parte, il dolore della perdita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui