Il nuovo presidente e gli obiettivi dell’Auser di San Teodoro.

Nei giorni scorsi, nella sede dell’Auser di San Teodoro, si è tenuto il congresso per il rinnovo delle cariche e del direttivo per i prossimi 4 anni.

Il presidente uscente Quirico Mura, al termine del suo mandato, dopo aver illustrato l’attività dell’Auser relativa all’anno in corso, ha esternato la sua volontà e quella di tutto il direttivo di non essere più disponibili alla ricandidatura. E’ stata quindi stabilita la data per una successiva assemblea e per la presentazione delle istanze per i nuovi candidati.

Nella successiva seduta, è stato eletto il nuovo direttivo e assegnata la carica di presidente a Piero Celani, vice presidente Raimondo Pes, segretario Francesco Renato Ventroni, la carica di tesoriere ad Anna Costaggiu mentre Jalel Abahnini, Maria Teresa Zirottu e Vincenzo Termini sono stati eletti consiglieri.

Il direttivo, subito all’opera, ha tracciato un intenso programma per i prossimi mesi del 2021, impegnandosi ad effettuare il tesseramento dei soci, organizzare alcuni eventi ed acquistare un mezzo idoneo per l’accompagnamento dei disabili nelle varie strutture sanitarie. Quest’ultima attività era sospesa nell’ultimo periodo a causa del Covid 19.