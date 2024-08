L’incidente sulla strada per San Teodoro.

Questa mattina, intorno alle 11, un incidente ha provocato disagi lungo la strada statale 125 al chilometro 290, nei pressi di San Teodoro. Una Citroen Mèhari, iconica vettura giardinetta, è stata completamente distrutta da un incendio che si è sviluppato improvvisamente mentre il veicolo era in marcia.

La proprietaria, accortasi delle fiamme, ha immediatamente arrestato la vettura, lasciandola al centro della carreggiata. La tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco, in servizio presso la base estiva di San Teodoro, ha evitato conseguenze più gravi. La squadra ha infatti rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante, scongiurando ulteriori pericoli per gli altri automobilisti.

Nonostante la rapidità dell’intervento, il tratto di strada è rimasto bloccato per circa mezz’ora, causando disagi al traffico veicolare in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e Anas, che hanno effettuato i rilievi necessari e ripristinato le condizioni di sicurezza del manto stradale.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio, oltre a causare danni materiali, ha evidenziato ancora una volta l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla manutenzione dei veicoli, specialmente durante i mesi estivi quando le temperature elevate possono favorire incidenti di questo tipo.

