Il bar itinerante a San Teodoro.

Bere un buon caffè al bar è diventata quasi un’utopia in Sardegna, una delle poche regioni italiane ancora arancioni sulla carta. Ma a San Teodoro due imprenditori vanno a ”spasso” con il loro bar a quattro ruote portando in giro per le spiagge caffè, the e cioccolate calde e crepes per allietare passeggiate e offrire un servizio a chi alla colazione del bar proprio non riesce a rinunciare.

”Abbiamo deciso di dar vita a questa idea proprio per colmare l’esigenza del servizio bar – ci spiega Giovanni Mangione, che insieme al socio Boris Lucini hanno ideato il bar itinerante ”Spasso, dolcezze da passeggio San Teodoro” -. A parte in questo periodo storico dove i bar per forza di cose devono restare chiusi, in generale molte zone del paese, in inverno, non ha un bar dove poter fare colazione perché molti dopo la stagione estiva chiudono”.

Giovanni e Boris, residenti a San Teodoro da più di 30 anni, gestori di attività turistiche come il Blu Bar a Punta Est, la concessione a Cala Brandinchi e il servizio di noleggio gommoni a Baia Salinedda, lavorano prevalentemente in estate come molti degli abitanti di San Teodoro. Hanno avuto, quindi, la brillante idea di sfruttare il periodo ”morto” della stagione per offrire un servizio bar nelle zone in cui i bar in inverno rimangono chiusi. E così a ”Spasso” la mattina si trova all’ingresso di Cala Brandinchi, punto di passaggio per chi lavora in zona e per chi vuole bere un caffè al volo prima di una bella passeggiata in spiaggia. In tarda mattinata si sposta alle Farfalle fino ad arrivare il pomeriggio alla panoramica di Punta Est dove poter gustare una crepes e un te caldo con vista mozzafiato.

”Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte delle persone e questo ci da molta soddisfazione – continua Giovanni – questo servizio itinerante è consentito dal comune nel periodo invernale, dal 30 settembre fino al 15 maggio, ultimo giorno in cui ci muoveremo in attesa poi della stagione estiva dove ci dedicheremo ai nostri lavori”.

