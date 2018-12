Un’ordinanza vieta i botti di Capodanno a San Teodoro.

Sarà una festa in piazza indimenticabile, quella del 31 dicembre a San Teodoro, e per renderla più sicura il sindaco Domenico Mannironi ha emesso un’ordinanza in cui vieta l’utilizzo dei classici botti di Capodanno. Dalle 17 del 31 dicembre, infatti, e fino alle 6 del 1° gennaio 2019, su tutto il territorio comunale sarà vietata la vendita, il porto e l’utilizzo di petardi, mortaretti, lanterne volanti e simili.

L’ordinanza è stata emanata lo scorso 20 dicembre e sin da allora, inoltre, è vietato per chiunque utilizzare petardi e simili in qualsiasi area pubblica. Gli articoli pirotecnici possono essere, quindi, utilizzati, se non si è professionisti del settore, esclusivamente in aree private, purchè non si creino disagi a persone ed animali.

(Visited 49 times, 49 visits today)