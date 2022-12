Natale a Cala Brandinchi: l’alberello in riva al mare, con vista su Tavolara

L’alberello di Natale davanti a Tavolara

In questi giorni si vedono elfi, villaggi di Babbo Natale e addobbi colorati, ma c’è anche un alberello sul mare davanti a Tavolara. Lo scatto pubblicato su Instagram da Gabriella Yaimhat mostra il particolare addobbo sulla costa di San Teodoro. L’alberello di legno viene accarezzato dalle onde di Cala Brandinchi sotto lo sguardo dell’imponente isola di Tavolara. Una foto dimostra che in Sardegna il mare è uno spettacolo che non va mai in vacanza. Neanche per Natale.

