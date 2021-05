Il nuovo videoclip girato in spiaggia a La Cinta.

La cantante italiana Baby K ha scelto San Teodoro come location per il suo ultimo singolo, insieme al cantante spagnolo Omar Montes, dal titolo ”Pa ti”. I due hanno goduto, per le riprese, del sole della Costa Smeralda, con panorami mozzafiato e la candida spiaggia bianca di San Teodoro, La Cinta, con la regina Tavolara sullo sfondo, mentre la bellissima cantante, balla su una lastra specchiata accompagnata dalle onde cristalline in un ballo sensuale con il giovane cantante Montes. La melodia dal sound latineggiante è pronto per diventare il nuovo tormentone dell’estate 2021, in uscita oggi su Youtube.

Non è la prima volta che la Gallura e in particolare San Teodoro fa da sfondo alle hit di grandi cantanti sia italiani che internazionali. Come il cantante Lazzinho che ha scelto l’alba de La Cinta per girare il suo video con un pianoforte in mezzo al mare o i cantanti latino americani Anuel AA, insieme a Daddy Yankee e Ozuna che hanno scelto San Teodoro per il loro videoclip da 7 milioni di visualizzazioni su Youtube. Una vetrina internazionale che rendono San Teodoro un fiore all’occhiello vantato e apprezzato in tutto il mondo.

