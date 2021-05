Nuovi scuolabus per Arzachena.

Da oggi ad Arzachena sono operativi due nuovi scuolabus che rinnovano il parco auto di 15 mezzi dedicati al trasporto dei bambini. Il piano di sostituzione dei veicoli promosso dal delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, è completato al 90% a garanzia della sicurezza e dell’accessibilità per tutti.

Grazie alla pedana elettrica in dotazione viene garantito anche il diritto alla mobilità a chiunque abbia necessità di un sostegno in più. Il costo dell’investimento è di circa 164 mila euro per un totale di 74 posti a sedere.

Il parroco Don Mauro Moretti ha officiato la breve cerimonia di benedizione dei nuovi mezzi, degli autisti e degli utenti che saliranno a bordo tra poco per il rientro a casa.

