Nuova pavimentazione in granito nel centro di San Teodoro

Lavori in corso in centro a San Teodoro.

A San Teodoro via dei Platani cambia look. Sono in corso, dall’11 novembre i lavori per il rifacimento del lastricato. L’intervento, che durerà fino al 20 dicembre 2024, vedrà la rimozione del vecchio lastricato e il rifacimento del piano di posa, con la sostituzione delle lastre danneggiate.

Interventi che in paese hanno portato qualche disagio, ma l’obiettivo è quello di migliorare la qualità urbana e garantire una circolazione più sicura per pedoni e veicoli e rendere il centro storico del paese più vivibile.

