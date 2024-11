Gli studenti parlano della laurea in Infermieristica a Olbia

A Olbia sono cominciate le lezioni del primo corso di laurea in Infermieristica, gli studenti parlano della sua importanza. Il corso ha preso il via circa venti giorni fa, presso la nuova struttura del Mater Olbia, costruita in pochi mesi con un mastodontico impegno di professionisti e maestranze, proprio per dare la possibilità agli studenti iscritti, di poter iniziare nei giusti tempi l’anno accademico.

La parola agli studenti

Tra i volti di questa prima classe, troviamo Melania, Giusy e Alessio, studenti uniti da una forte vocazione e da percorsi diversi che li hanno portati verso la stessa meta. Ciascuno ha trovato in questo nuovo corso la realizzazione di un sogno e una possibilità concreta di contribuire alla salute del territorio. Melania Serra, con anni di esperienza nel servizio del 118, vede in questa laurea un’evoluzione naturale della sua carriera: “Questa mia scelta di carriera precedente mi ha dato modo di toccare con mano la situazione sanitaria di questo territorio, e di desiderare di aiutare un settore che effettivamente è in crisi. Penso di essere molto fortunata, perché nel corso ci sono pochi ragazzi e possiamo tutti interagire tra noi, mantenendo un discorso attivo e migliorandoci continuamente. Le possibilità sono infinite alla fine!”

Per Giusi Farris, la scelta nasce dall’esperienza familiare e da un profondo senso di missione. La sorella, già infermiera, le ha trasmesso l’importanza di un’assistenza fatta di empatia e sostegno, fondamentali per accompagnare i pazienti nei momenti più delicati: “In questo ambiente possiamo aiutarci e colmare le rispettive lacune, lavorando insieme come una squadra. Questa collaborazione tra colleghi è per me fondamentale, e spero di farne tesoro per offrire il massimo ai pazienti.”

Alessio, 27 anni, ha coltivato questo sogno per anni: “Non ho iniziato subito dopo il diploma, ma non ho mai perso la speranza. Ho sempre voluto diventare infermiere, e ora sono sicuro che ce la farò.” Riconosce inoltre il valore della sede scelta per il corso: “Studiare al Mater Olbia ci offre una formazione all’avanguardia. È una struttura moderna, e formarsi qui ci consente di essere un passo avanti.”

