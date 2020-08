La chiusura dopo il caso di Coronavirus a San Teodoro.

Chiude l’Ambra Day, uno dei locali notturni ancora aperti dopo la chiusura delle discoteche a San Teodoro. Dopo l’allarme coronavirus risvegliatosi in questi giorni con il ricovero di uno dei dipendenti del locale, la scelta dei proprietari insieme all’ATS è stata quella di chiudere fino a data da destinarsi al fine di tutelare sia lo staff che la clientela.

Infatti dopo i tamponi fatti alla famiglia del paziente positivo, risultati fortunatamente negativi, sono stati riscontrati quattro positivi in ambito lavorativo. La situazione è quindi tenuta sotto stretto controllo al fine di monitorare e preservare la salute di tutti. Anche un altro locale della movida notturna Teodorina ha deciso di chiudere per qualche giorno per effettuare controlli e tamponi dopo essere stati a contatto con positivi.

