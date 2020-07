Comincia l’estate dei vip in Gallura: Simona Ventura sceglie San Teodoro

Simona Ventura a Puntaldia.

Il 2020 è sicuramente un’estate diversa rispetto a quella degli anni scorsi in Sardegna. Molti vip, politici e personaggi dello spettacolo però non rinunciano alle bellezze della Gallura per trascorrere le proprie vacanze.

E’ il caso di Simona Ventura. La famosa conduttrice tv si è fatta immortalare qualche giorno fa in una piscina di Puntaldia a San Teodoro. Ma non è certo la prima volta che Simona Ventura sceglie la Sardegna come meta per le sue vacanze e, anche quest’anno, sembra proprio che l’emergenza coronavirus non le abbia fatto cambiare idea.

Simona Ventura è in buona compagnia, negli ultimi giorni sono stati molti gli avvistamenti di persone famose in Gallura, come l’attore che interpreta Rio nella famosa serie tv La Casa di Carta o come Silvio Berlusconi atterrato a Olbia per trascorrere le vacanze a villa Certosa.

