I cento anni di zia Pasqua.

Un Natale davvero speciale San Teodoro, e in particolare nella frazione di Montepetrosu, con il festeggiamento di un centenario. A raggiungere il traguardo è zia Pasqua Mattana, una “nonnina“ molto conosciuta in paese.

Una grande festa molto sentita in paese, dove la sindaca Rita Deretta, con l’amministrazione comunale, le ha dedicato un augurio davvero speciale. A festeggiare i 100 anni di zia Pasqua anche i parroci del paese, don Antonio e don Courage, i quali sono andati a farle visita per farle gli auguri e per darle la benedizione. Con questo nuovo centenario, la Gallura si conferma ancora una volta uno dei territori in Sardegna con gli abitanti più longevi.