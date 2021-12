I lavori nelle strade di Calangianus.

Al via i lavori di manutenzione nelle strade di via Luras e via Dante a Calangianus. Nell’ultima seduta la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante dei lavori da effettuare sul manto stradale, con il fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e migliorare il decoro urbano.

L’intervento, dell’importo complessivo di 55 mila euro, prevede l’asfalto delle due vie interessate e i lavori saranno conclusi all’inizio del 2022. “Le procedure di affidamento del cantiere si concluderà – dichiara il sindaco Fabio Albieri – entro fine dell’anno e non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno, si partirà con l’esecuzione dei lavori. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022 l’amministrazione comunale sta destinando ulteriori risorse, ovvero 100 mila euro, al fine di procedere con la bitumazione di ulteriori vie così come da programma già predisposto”.