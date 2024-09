La sentita sfida tra Cagliari e Napoli.

I tifosi del Napoli non hanno potuto dare vita all’illegale corteo per il centro della città in cui si erano prodotti in una recente occasione, ma si sono presentati allo sbarco con uno striscione che la dice lunga sul clima con cui hanno affrontato la trasferta: “A caccia di pecore”.

Il Cagliari si presenta con una inedita maglia nera.

Il primo tempo.

Le due squadre si studiano per qualche minuto, la prima vera occasione sarebbe sui piedi di Piccoli, a tu per tu con Meret, ma sembra addormentarsi, e il suo tiro viene respinto dal portiere azzurro. Poi viene fischiato un fuorigioco. Il Cagliari, a parte, quella piccola sbavatura di Piccoli, non sembra avere timore riverenziale e per i pochi minuti di gioco finora svolti, sembra potersela giocare alla pari con gli ex campioni d’Italia. Piccoli riceve in area, rovesciata, e Buongiorno: colpisce alla schiena il difensore del Napoli che frana a terra. Punizione.

Al 13′ il primo angolo per il Napoli, favorito da un intervento di Mina, oggi in marcatura strettissima su Lukaku. Al 17′ il Napoli trova la rete con Di Lorenzo, il cui tiro viene deviato da Mina nella propria porta,. Reagisce subito il Cagliari, il gran tiro di Azzi viene deviato in angolo da Meret.

Dalla tifoseria del Napoli parte un grande petardo verso la curva sud, “prontamente” restituito dalla curva Sud. Nel frattempo il Napoli sfiora il raddoppio con Lukaku, il Cagliari si salva con un miracolo di Scuffet. E’ il 25′ la partita viene interrotta, il capitano del Napoli si avvicina alla tifoseria, lo stadio intero urla “fuori, fuori”, rivolto ai tifosi del Napoli. La protesta delle Curva Nord è veemente, piovono fumogeni in campo, scoppiano petardi a raffica.

Al 41′ Piccoli svetta e tira in porta di testa, il pallone viene respinto da Meret. Sono 8 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

La partita riprende.

La partita è ripresa dopo 6 minuti. La partita viene nuovamente sospesa al 33′ per un minuto, ancora petardi dalla Nord. Il Cagliari batte l’angolo e sfiora la rete, Scuffet respinge ancora.

Il secondo tempo.

Il tabellino.

CAGLIARI

Titolari: Scuffet, Augello, Obert, Lupetto, Deiola, Marin R., Mina, Zappa, Azzi, Gaetano, Luvumbo

Allenatore: Davide Nicola

In panchina: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Kingstone, Felici

NAPOLI

Titolari: Meret, Buongiorno, Lukaku, Rrahmani, Politano, Di Lorenzo, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa

Allenatore: Antonio Conte

In panchina: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Rafa Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngnoge, Raspadori, Folorunsho

ARBITRI

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)

Assistenti: Giovanni Baccini (Conegliano), Christian Rossi (La Spezia)

Quarto ufficiale: Antonio Papanui (Rimini)

VAR: Daniele Paterna (Teramo), Davide Massa (Imperia)

RETI: 17′ Di Lorenzo (N)

AMMONIZIONI:

