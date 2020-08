San Teodoro non è più Covid free.

Anche San Teodoro non è più Covid free. Nella mattinata di oggi, 19 agosto, il sindaco Domenico Mannironi è stato informato della presenza sul territorio di una persona positiva al nuovo coronavirus. Si tratta di una persona adulta che ha eseguito un tampone rapido all’aeroporto di Fiumicino, prima di imbarcarsi per la Sardegna dove è giunto il 17 mattina intorno alle 9.

La persona in questione, sin dal suo arrivo, ha dichiarato di essere in isolamento fiduciario presso la sua abitazione di San Teodoro, così come indicatogli al momento del tampone. Il 18 agosto ha, poi, ricevuto comunicazione che trattasi di un caso di positività asintomatica rimanendo, quindi, in stretto isolamento.

“Al momento si tratta dell’unico caso segnalato nel nostro comune in uno scenario generale che a mio parere è destinato ad estendersi nel Nord Sardegna – ha commentato il sindaco – Seguirò con attenzione l’evoluzione della situazione chiedendo un’attenta sorveglianza e tutte le procedure necessarie per circoscrivere il problema ed evitare il pericolo di una diffusione del virus”.

“Alla luce di questa segnalazione è assolutamente necessario che ognuno segua le regole di prudenza e i protocolli basilari, come l’utilizzo dei dispositivi e soprattutto l’igiene delle mani e il distanziamento sociale – ha concluso Mannironi -. Evitate gli assembramenti ovunque essi siano, modificate con intelligenza quei programmi che avete nella vostra agenda quotidiana, ma che possono portarvi a situazioni non facilmente gestibili, mettendo a repentaglio la vostra salute e quella dei vostri cari”.

