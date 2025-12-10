A 46 anni se ne va l’ex consigliere Davide Demuro, lutto cittadino a San Teodoro

Addio a Davide Demuro.

La Gallura sconvolta per la scomparsa di Davide Demuro. La sua scomparsa a soli 46 anni dopo una vita di grande impegno politico per il territorio. Nonostante i suoi problemi di salute è stato consigliere delegato alla Pubblica Istruzione a San Teodoro e dipendente della Provincia di Sassari.

Purtroppo la sua situazione si è aggravata due anni fa, quando ha necessitato il ricovero per un trapianto di organo. Sempre tenace, sui social parlava spesso della battaglia che ha dovuto affrontare ed era supportato da tantissimi che gli volevano bene nel suo paese San Teodoro e dalla sua famiglia. Nonostante la sua patologia affrontava la sua vita sempre con il sorriso. Amava molto il mare, i viaggi e lo sport, tra cui la barca e il calcio.

Sono tanti quelli che oggi piangono Davide e sono numerosi i post commuoventi di amici, conoscenti e tutti quelli che gli sono stati vicino nel periodo più difficile della sua vita. La città di San Teodoro ha proclamato il lutto cittadino. ”Venerdì 12 dicembre è proclamato lutto cittadino. L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza, si unisce al grande dolore della famiglia Brandanu/Demuro”, ha annunciato il Comune.

