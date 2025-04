Dolore a San Teodoro per la scomparsa di Franco Careddu

Grande dolore per la scomparsa di Franco Careddu.

Un senso di profonda commozione ha avvolto in queste ore la cittadina di San Teodoro, colpita dalla notizia della morte di Franco Careddu, venuto a mancare all’età di 69 anni.

Il triste annuncio dei familiari.

Ad annunciare con dolore la perdita sono stati il figlio Domenico, insieme a Daniela, la sorella Miranda con il marito Giuseppe, e le nipoti Caterina con Tore e Francesca. A loro si uniscono nel lutto anche i piccoli Santiago e Mathias, nipoti adorati, che oggi si trovano a fare i conti con un’assenza difficile da comprendere, così come i cognati, le cognate e l’intero nucleo familiare, tutti uniti nel ricordo di un uomo buono.

L’addio nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Calcutta.

La cerimonia funebre, momento di raccoglimento e di commiato, si svolgerà questa mattina alle ore 12 presso la chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Calcutta, a San Teodoro. Il corteo funebre partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove Franco ha trascorso le ultime ore di vita, circondato dall’affetto dei suoi cari. In paese, la notizia si è rapidamente diffusa, suscitando una catena di messaggi, ricordi e abbracci silenziosi. Franco Careddu era figura conosciuta e benvoluta, e la sua scomparsa segna la fine di un capitolo per chi ne ha condiviso momenti di vita, parole, sorrisi o semplicemente uno sguardo di passaggio. In queste ore, San Teodoro si stringe attorno alla famiglia, in un abbraccio collettivo che tenta, con la forza della solidarietà, di alleviare almeno in parte il peso del dolore.

