Gli eventi di Natale a San Teodoro.

Si accendono le luci del Natale anche a San Teodoro. L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi natalizi che si svolgeranno dall’Immacolata fino alla fine di dicembre. Si inizia, appunto l’8 dicembre, con l’arrivo di Babbo Natale e della Befana. Quando Babbo Natale riceverà dalle mani del sindaco Domenico Mannironi, le chiavi del Villaggio di Natale inizieranno i festeggiamenti con l’accensione dell’albero di Natale e l’esibizione della Marching Band di Berchidda.

Il 9 dicembre vede in programma, a partire dalle 9,30 al Teatro Comunale, Tutti in gioco per l’inclusione. Una giornata speciale per l’inclusione sociale di ragazzi disabili attraverso lo sport, grazie alla partecipazione di diverse associazioni isolane inserite nel circuito Special Olympics. Nell’arco della giornata sarà possibile visitare il mercatino di Natale e la casa di Babbo Natale. In serata il concerto gospel del Movi’on up Gospel Choir, diretto da Pina Muroni.

Il 15 dicembre presso la chiesa piccola di San Teodoro si svolgerà il concerto Stella Maris. La voce di Franca Masu incontra le note evocative dell’accordeòn di Fausto Beccalossi. Insieme tracceranno un percorso musicale intimo e profondo, tra preziose e intense melodie sacre e testi pregni di significato, scelti per il Natale.

Domenica 16 dicembre la società sportiva Atletica San Teodoro organizza giochi per bambini e momenti di introduzione all’atletica leggera. Il 20 di dicembre, serata musicale di tributo alla rock star Madonna, mentre il giorno successivo si svolgerà una serata organizzata dall’Auser.

Il 22 e il 23 dicembre, invece, torna il San Teodoro Social Street Food con truck food e nuovi birrifici artigianali. Alle 19.30 prenderà vita il Presepe Vivente Lu Lioni e in serata tutti a cena con intrattenimento musicale.

Chiude la serie di eventi il Musicultura World Festival, giunto alla trentesima edizione. Il 28 dicembre, infatti, vedrà esibirsi sul palco del Teatro Comunale, Rossella Faa e l’attrice Maria Antonietta Azzu, accompagnate dal gruppo musicale Laborintus.

