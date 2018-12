Paura all’uscita di scuola, bimbo investito da un furgone

Tanta paura all’uscita di scuola.

Un bambino di 8 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi. Il piccolo usciva da scuola quando un furgone, Fiat Scudo, l’ha investito. L’impatto ha fatto cadere il bambino, che era comprensibilmente scosso. L’incidente è avvenuto a Domusnovas.

L’uomo alla guida del furgone ha subito chiamato il 118, che ha prestato le prime cure al bambino. Dalla scuola una veloce corsa per il campo da baseball del paese, dove si trovava un elicottero del 118 che ha portato il bimbo, insieme alla madre, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le condizioni del piccolo non desterebbero preoccupazione. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai vigili del corpo di polizia locale del posto.

