Addio a Lino Monaco.

Dopo una lunga malattia è scomparso, a 76 anni, il noto farmacista Catello Monaco, conosciuto da tutti come Lino. Originario di Olbia, con la sua famiglia, si trasferì dalla sua casa di corso Umberto a San Teodoro nel lontano 1974.

A quei tempi San Teodoro era ancora il paese era molto piccolo, costituito da poche case. Là aprì con la moglie Vittoria, dalla quale ha avuto una figlia, la prima farmacia, dando un servizio molto essenziale agli abitanti. Per questo per San Teodoro oggi è un triste giorno.

Monaco era ormai un punto di riferimento per tutti nel paese, sia per la sua attività che per quello che rappresentava come persona. Ricordato come un uomo colto, studioso, altruista e cordiale. Così lo descrivono parenti e amici, che oggi si stringono nel dolore per la sua dipartita.