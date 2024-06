La Cisl ha vinto: messa in sicurezza la fermata dell’Arst a San Teodoro

La nuova fermata dell’Arst di San Teodoro.

Si sono conclusi i lavori in piazza Sassari, a San Teodoro, in corrispondenza con la fermata dell’Arst, segnalata da tempo dalla Fit Cisl Gallura come poco sicura. “Più volte – spiega il vice segretario del sindacato, Tomaso Manconi, – abbiamo denunciato il problema sia al Comune che all’azienda trasporti. In quella strada, soprattutto nelle ore serali, si registra un flusso smisurato di autoveicoli che spesso ne pregiudica la percorribilità.

Ora, a seguito di una costante e proficua interlocuzione intrapresa direttamente con la sindaca Rita Deretta, il problema dovrebbe essere risolto. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto e vogliamo ringraziare pubblicamente la prima cittadina per la totale disponibilità nell’ascoltare le nostre richieste e nel cercare una soluzione condivisa. Ora – conclude Manconi – non resta che sperare nella buona educazione dell’italiano medio in vacanza”.

