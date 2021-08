Il giovane sosteneva che qualcuno gli aveva rubato l’auto.

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ad un posto di controllo a San Teodoro dandosi alla fuga e andando poi a sbattere contro il muro del giardino di un’abitazione.

Protagonista della vicenda A.D., un 24enne della Provincia di Cagliari che, dopo l’incidente ha chiamato il numero unico di emergenza 112 sostenendo che qualcuno gli avrebbero rubato l’autovettura.

Ma i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno subito ricostruito come era andata veramente e hanno quindi deferito in stato di libertà il giovane per simulazione di reato.

