Dimesso dal Reparto malattie infettive di Sassari.

Una buona notizia arriva questa mattina da San Teodoro. Giampaolo, tra i contagiati dal Covid in paese, è stato dimesso dal Reparto malattie infettive di Sassari e continuerà la sua convalescenza in quarantena in un appartamento riservato.

Ne dà comunicazione lo stesso sindaco Domenico Mannironi. Attualmente a San Teodoro risultano ad oggi positivi asintomatici dieci persone, seguiti nel loro percorso dalle USCA dell’ATS. Il dato appare stabile e non tende ad aumentare nonostante si siano intensificati i controlli. È arrivato anche il dato ufficiale dello screening fatto a San Teodoro lunedi scorso: su 560 tamponi nasali effettuati su categorie lavorative a rischio contaggio c’è un solo un positivo.

Si tratta di un giovane di 22 anni asintomatico e in buone condizioni, prontamente messo in quarantena obbligatoria e seguirà il solito percorso previsto dai protocolli.

(Visited 888 times, 888 visits today)