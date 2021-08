Due grandi voci per un nuovo appuntamento con il San Teodoro Blues Festival

Protagoniste Rita Casiddu e Denise Gueye.

Il nuovo concerto del San Teodoro Blues Festival ospita due grandi voci: Ladies Sing the Blues, ovvero Rita Casiddu e Denise Gueye .Due voci che si sposano perfettamente, creando armonia , completandosi nonostante la diversità. Sono donne che hanno vissuto esperienze differenti, cantato ed approcciato generi diversi caricandoli di sensazioni ed emozioni che non passano inosservate e lasciano il segno.

Denise Gueye.

Studia canto jazz ,frequenta masterclass e seminari, vince la borsa di studio riservata ai migliori allievi di Nuoro Jazz 2014 e il premio Mediterraneo Fairplay Awards. Tante le esperienze da solista e corista: dall’ Orchestra Jazz della Sardegna Lab, alla Polifonica Santa Cecilia, alla Corale Vivaldi, Insieme Vocale Nova Euphonia, e Accordi Disaccordi. Ha condiviso il palco con Antonella Ruggiero, Pino Jodice, Mario Biondi, Francesco Piu, Marcello Peghin e Giovanni Sanna Passino. Prende parte a importanti festival e rassegne nazionali e internazionali come Canto di Donne, Premio Andrea Parodi, April Jazz, Dromos Festival, Nora Jazz, Umbria Jazz, European jazz Expo, Narcao Blues Festival, Time in Jazz e To be in jazz.

Rita Casiddu.

Ha al suo attivo oltre 25 anni di vita in musica, divisi e vissuti fra attività di cantante interprete e insegnante. Ha iniziato a studiare canto lirico per poi scegliere di percorrere strade che l’hanno portata verso altri stili. Da interprete ha tenuto concerti in tutta Europa, regalando alla platea un repertorio vastissimo che partendo dalla canzone d’autore italiana e internazionale arriva sino al soul e al black degli anni Settanta. Ha collaborato con eccellenze della musica isolana, non ultimo il bluesman made in Sardegna Francesco Piu. Partecipa a numerose rassegne, che ne mettono in mostra la versatilità le indubbie qualità e la grande padronanza del palco.

La Bluesunsweet band.

Il compito di accompagnare queste due voci strepitose sarà della “Bluesunsweet band”. Una band capace di creare collaborazioni sempre più strette fra il Festival di Porto Ferro e il neo nato San Teodoro Blues Festival. Fanno parte del gruppo : Francesco Ogana alle chitarre ,

Jimmy Solinas all’ organo hammond, Fabrizio Leoni al basso elettrico e Carlo Sezzi alla batteria. La Sunsetsweetband collabora con artisti italiani e internazionali da Bruce James e Bella Black, a Linda Valori ( protagonista a San Teodoro durante il festival il prossimo 10 settembre), da Davide Speranza, Lakeetra Knowless , Nick Beccattini, Marza Gnola, Sara Zaccarelli a Mike Sponza, .

I due direttori artistici Fancesco Piu a Porto Ferro e Carlo Sezzi a San Teodoro, sono impegnati nel creare una scambio simbiotico fra artisti e stili nell’ambito delle due manifestazioni che, con tenacia, si stanno facendo largo fra gli appuntamenti irrinunciabili dell’estate in Sardegna. La proprietà dell’ L’Esagono ha deciso di accogliere questo importante scambio di sinergie, offrendo la location sul mare e , novello Mecenate, anche la possibilità di seguire grandi concerti a costo zero.

