Il protocollo è stato emanato oggi.

È ufficiale il nuovo protocollo anti-covid della LND – FIGC, che aggiorna i precedenti inasprendo le regole per poter praticare il calcio o il calcio a 5, arbitrare o semplicemente accedere agli impianti sportivi in tutte le competizioni dilettantistiche e giovanili compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale, anche di livello regionale o provinciale.

Sarà necessario, per una delle attività sopra elencate, ottenere una delle “certificazioni verdi” – green pass, mentre non è richiesto il possesso delle certificazioni sopra richiamate in caso di allenamenti svolti esclusivamente all’aperto.

Ferme tutte le disposizioni emanate precedentemente e non confliggenti con il protocollo emanato oggi, quali l’utilizzo di DPI come mascherine e guanti, le distanze interpersonali, la tracciabilità degli accessi agli impianti.

