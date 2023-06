Accusato di abusi edilizi a San Teodoro, assolto noto imprenditore

Segnalati alle autorità dal vicino di casa Peter Thun per aver realizzato delle opere, secondo lui in violazione di concessione edilizia, a Lu Impostu, San Teodoro. L’imprenditore Ezio Simonelli e la moglie Silvia Elena Profeta, insieme a Domenico Fiori, amministratore delegato dell’impresa La Ferula e al progettista Massimo Mancas, come immediata conseguenza, hanno partecipato come imputati al processo davanti al giudice Claudia Falchi Delitala, del tribunale di Nuoro.

Le opere, secondo l’accusa, consistevano in una spiaggia artificiale nata con l’estirpazione della vegetazione che lì giungeva fino alla riva. Inoltre, Simonelli aveva installato una platea in legno e acciaio, con bancone bar, barbecue, e addirittura due box doccia. Tutto questo a ridosso di uno dei paradisi della Gallura, dove anche l’accesso alla spiaggia è a numero limitato.

La difesa dei 4 imputati.

All’accusa, le difese dei 4 imputati avevano risposto elencando tutti i passaggi per cui le opere erano divenute perfettamente coerenti con la concessione edilizia. Nel 2017, in occasione di un sopralluogo, gli addetti comunali avevano redatto una relazione di servizio che attestava la parziale conformità delle opere. Dopo una istanza di variante al comune, quest’ultimo aveva emesso un provvedimento di sospensione dei lavori. Dopo era stato lo stesso Simonelli a chiedere al comune l’accertamento di conformità delle opere. In questo modo, voleva che il comune accertasse l’avvenuta regolarizzazione delle difformità, anche con la rinuncia ad ad una parte di quanto previsto nel progetto originale. Il comune, pertanto, aveva emesso il definitivo provvedimento di sanatoria.

I 4 imputati, sulla base della documentazione prodotta in giudizio a supporto della difesa, nei giorni scorsi sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”. E anche il tribunale di Nuoro ha, di conseguenza, accertato definitivamente che le opere sono regolari e coerenti con la normativa comunale e regionale in materia paesaggistica anche dal tribunale di Nuoro.

