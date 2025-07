Incidente con due feriti vicino a san Teodoro

Un’auto è uscita di strada lungo la 125 e si è ribaltata non lontano da San Teodoro: feriti i due occupanti del mezzo. L’incidente è avvenuto vicino alla frazione di Straulas e sono intervenuti i vigili del fuoco dalla base estiva di San Teodoro.

Per cause da accertare l’auto con due persone a bordo è uscita di strada ribaltandosi. I due occupanti non hanno per fortuna riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco si sono occupati dei primi soccorsi e della messa in sicurezza dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i barracelli e le forze dell’ordine.

