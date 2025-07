Dopo il grande caldo in Gallura è arrivato il vento a rinfrescare

Dopo il caldo estremo che ha caratterizzato le giornate passate, la Gallura si è risvegliata con una gradita sorpresa: un vento rinfrescante. Questa boccata d’aria fresca ha immediatamente alleviato il disagio, portando un evidente miglioramento nel morale di residenti e turisti.

Il caldo afoso dei giorni scorsi aveva reso le attività all’aperto quasi insostenibili, con molte persone che cercavano riparo all’ombra o all’interno di locali climatizzati. Oggi, invece, l’aria leggera e il clima più mite permettono finalmente di godere appieno delle bellezze della Costa Smeralda. Le spiagge, meno roventi, sono tornate a essere frequentate con maggiore piacere, e le passeggiate lungo le vie del centro storico di Arzachena sono diventate un’esperienza molto più gradevole.

“Si respira molto meglio oggi, è un vero sollievo,” ha commentato una turista visibilmente più rilassata, mentre si godeva un caffè all’aperto. “Ieri era quasi impossibile stare fuori, ma oggi è perfetto.”

Questo cambio delle condizioni meteorologiche non è solo un sollievo fisico, ma anche psicologico, dimostrando come il clima possa influenzare profondamente l’umore e il benessere collettivo.

Le temperature roventi, che per settimane hanno dominato il panorama estivo, sembrano aver concesso una tregua, lasciando spazio a un’aria più respirabile e a condizioni climatiche decisamente più gradevoli. Tuttavia, questo repentino cambiamento, se da un lato porta sollievo, dall’altro impone un’attenta vigilanza su due fronti cruciali: il rischio incendi e la sicurezza dei bagnanti.

Il rischio di incendi resta alto

Il generale abbassamento delle temperature e l’arrivo di venti più freschi, pur mitigando l’afa, possono paradossalmente aumentare il pericolo di incendi. La vegetazione, stressata dal lungo periodo di siccità e dal caldo estremo, rimane estremamente secca e infiammabile. Una folata di vento, combinata con una scintilla anche minima, può trasformarsi rapidamente in un rogo devastante. Le autorità locali e regionali continuano a ribadire l’importanza della massima prudenza: è fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare fiamme, come gettare mozziconi di sigaretta accesi, accendere fuochi all’aperto o lasciare vetro e bottiglie che possano creare un effetto lente. La prevenzione è l’unica vera arma per proteggere il prezioso patrimonio naturale della Gallura.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui